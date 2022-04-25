Киркорову и Гагариной запретили въезд в Эстонию 9 25.04.2022, 18:52

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У поддержавших агрессию РФ певцов были запланированы концерты в Таллинне.

За месяц до концерта в Таллине власти Эстонии запретили въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркорову сроком на пять лет. Запрет действует с 22 апреля. Об этом 25 апреля сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

Против концерта Киркорова было собрано 6677 подписей на платформе rahvaalgatus.ee, отмечается в публикации.

Также въезд в страну был запрещен российской певице Полине Гагариной, у которой выступления в Таллине были запланированы на осень 2022 года.

Эстонское ежедневное издание Postimees сообщает, что Киркорову и Гагариной запрещено гастролировать в Эстонии из-за их поддержки российской агрессии против Украины.

Комментируя запрет, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что "на войне все черно-белое. Есть одна страна, которая напала на другую. Это режим Путина убивает невинных мирных жителей. Каждый, кто это оправдывает, – на черной стороне".

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