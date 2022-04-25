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Британия передаст Украине бронеавтомобили Stormer

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  • 25.04.2022, 19:01
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Британия передаст Украине бронеавтомобили Stormer

Они оснащены пусковыми установками для противовоздушных ракет.

Великобритания планирует направить в Украину небольшое количество бронеавтомобилей Stormer. Они оснащены пусковыми установками для противовоздушных ракет.

Об этом пишет Reuters.

"Теперь я могу объявить палате представителей, что мы предоставим небольшое количество бронетехники, которая оснащена пусковыми установками для этих противовоздушных ракет", - заявил министр обороны Британии Уоллес.

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