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Завтра в Беларуси снова подорожает бензин

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  • 25.04.2022, 19:14
  • 4,798
Завтра в Беларуси снова подорожает бензин

Цены стабильно повышают каждый понедельник.

В Беларуси с 26 апреля увеличиваются розничные цены на бензин. Об этом сообщает «Белнефтехим».

Уровень предельных максимальных розничных цен на автомобильное топливо на АЗС повысят на 2 копейки.

Цена автобензина АИ-92-К5-Евро составит 2,18 руб., АИ-95-К5-Евро — 2,28 руб., АИ-98-К5-Евро — 2,50 руб., ДТ — 2,28 руб.

Цены стабильно повышают каждый понедельник. С начала года они выросли на 16 копеек.

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