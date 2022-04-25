Завтра в Беларуси снова подорожает бензин 7 25.04.2022, 19:14

4,798

Цены стабильно повышают каждый понедельник.

В Беларуси с 26 апреля увеличиваются розничные цены на бензин. Об этом сообщает «Белнефтехим».

Уровень предельных максимальных розничных цен на автомобильное топливо на АЗС повысят на 2 копейки.

Цена автобензина АИ-92-К5-Евро составит 2,18 руб., АИ-95-К5-Евро — 2,28 руб., АИ-98-К5-Евро — 2,50 руб., ДТ — 2,28 руб.

Цены стабильно повышают каждый понедельник. С начала года они выросли на 16 копеек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».