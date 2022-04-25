Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 25 апреля 2 25.04.2022, 19:24

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Идет 61-й день героического сражения украинского народа.

Российская Федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

"Противник и дальше осуществляет наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удерживания сухопутного пути с оккупированным Крымом.

Российские войска наносят ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, в том числе с привлечением стратегических бомбардировщиков, кораблей и подводных лодок. Пытаются разрушить пути поставок военно-технической помощи от государств-партнеров. Для этого концентрируют удары по железнодорожным узлам.

Противник продолжает увеличивать систему противовоздушной обороны дальнего действия за счет перемещения с местности русской федерации дополнительных зенитных ракетных комплексов, пробует сделать запасы боеприпасов, материально-технических средств и специальной инженерной техники.

Российским командованием не прекращается поиск путей восполнения потерь личного состава в подразделениях, непосредственно участвующих в войне на территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено.

На Слобожанщине идет частичная блокировка Харькова, разрушение его инфраструктуры, поражение позиций защитников Харьковщины с применением авиации и артиллерии.

В районе города Изюм враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Андреевка – Заводы и Дибровно – Курулька. Проводит мероприятия по логистическому обеспечению группировки оккупантов.

На Донецком и Таврическом направлениях враг, усилив обстрелы имеющимися средствами огневого поражения, пытался продвинуться вглубь территории Украины в районах населенных пунктов Коровий Яр и Рубежное, развить наступление в направлении Запорожья. Успеха не имел, понес потери.

В Мариуполе враг продолжает уничтожать город, блокируя местных жителей и часть наших защитников в районе завода "Азовсталь".

На Южнобужском направлении враг сосредоточивает основные усилия на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог. Проводит перегруппировку войск, закрепляется на местности, усиливает группировку ствольной и реактивной артиллерии, осуществляет накопление боеприпасов и ГСМ.

На временно захваченной территории Херсонской области, в поселке городского типа Большая Александровка, оккупанты объявили местному населению о необходимости в срок до 28 апреля покинуть населенный пункт. К жителям, не выполнившим приказ, будет применена принудительная эвакуация.

На временно захваченной территории Запорожской области, в городе Энергодар, сотрудниками федеральной службы безопасности Российской Федерации продолжается проведение фильтрационных мероприятий.

На временно захваченных территориях Харьковщины и Луганщины оккупанты занимаются мародерством, воровством и грабежом местного населения. Особое внимание уделяется "извлечению" алкогольных напитков и продуктов питания.

Украинские защитники и защитницы держат оборону и наносят вражеским войскам потери на направлениях, где продолжаются активные боевые действия", - говорится в сообщении.

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