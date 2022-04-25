В Беларуси подорожает алкоголь 27 25.04.2022, 19:26

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Как изменятся цены?

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси увеличило предельные минимальные цены на алкогольную продукцию. Решение объясняется повышением акцизов с 1 января 2022 года и ростом материальных затрат.

1) предельная минимальная отпускная цена на спирт-сырец этиловый из пищевого сырья, отпущенный организациям Республики Беларусь для производства спирта этилового ректификованного (с нулевой ставкой акциза) на условиях франко-отправления (без НДС) установлена в размере 20,39 рубля за декалитр безводного спирта;

2) предельная минимальная отпускная цена на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, отпущенный организациями Республики Беларусь для производства алкогольной продукции, уксуса и слабоалкогольных напитков (с нулевой ставкой акциза), для производства лекарственных средств (без учета акциза), на условиях франко-отправления (без НДС) установлена в размере 25,07 рубля за декалитр безводного спирта;

3) предельная минимальная отпускная цена на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья (с учетом акциза) на условиях франко-отправления (без НДС) установлена в размере 81,67 рубля за декалитр безводного спирта;

4) предельные минимальные цены на алкогольные напитки крепостью свыше 28 процентов, производимые и (или) реализуемые на территории Республики Беларусь, установлены на уровне за 0,5 литра алкогольного напитка крепостью 40 процентов:

отпускная цена на условиях франко-отправления (без НДС) – 5,79 рубля;

розничная цена (с НДС) – 7,66 руб.

Также увеличена минимальная отпускная цена на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии в размере 3,54 рубля за 0,7 литра крепостью 18 процентов (без НДС) на условиях франко-отправления.

Постановления вступают в силу после их официального опубликования.

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