В Беларуси подорожает алкоголь

В Беларуси подорожает алкоголь27
- 25.04.2022, 19:26
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Как изменятся цены?
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси увеличило предельные минимальные цены на алкогольную продукцию. Решение объясняется повышением акцизов с 1 января 2022 года и ростом материальных затрат.
1) предельная минимальная отпускная цена на спирт-сырец этиловый из пищевого сырья, отпущенный организациям Республики Беларусь для производства спирта этилового ректификованного (с нулевой ставкой акциза) на условиях франко-отправления (без НДС) установлена в размере 20,39 рубля за декалитр безводного спирта;
2) предельная минимальная отпускная цена на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, отпущенный организациями Республики Беларусь для производства алкогольной продукции, уксуса и слабоалкогольных напитков (с нулевой ставкой акциза), для производства лекарственных средств (без учета акциза), на условиях франко-отправления (без НДС) установлена в размере 25,07 рубля за декалитр безводного спирта;
3) предельная минимальная отпускная цена на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья (с учетом акциза) на условиях франко-отправления (без НДС) установлена в размере 81,67 рубля за декалитр безводного спирта;
4) предельные минимальные цены на алкогольные напитки крепостью свыше 28 процентов, производимые и (или) реализуемые на территории Республики Беларусь, установлены на уровне за 0,5 литра алкогольного напитка крепостью 40 процентов:
отпускная цена на условиях франко-отправления (без НДС) – 5,79 рубля;
розничная цена (с НДС) – 7,66 руб.
Также увеличена минимальная отпускная цена на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии в размере 3,54 рубля за 0,7 литра крепостью 18 процентов (без НДС) на условиях франко-отправления.
Постановления вступают в силу после их официального опубликования.