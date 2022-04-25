Азербайджан отказался платить за газ России рублями

Азербайджан отказался платить за газ России рублями3
- 25.04.2022, 19:36
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Об этом заявила азербайджанская государственная компания SOCAR.
Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR прокомментировала информацию о том, что страна импортирует российский газ в рублях. В Баку заявили, что она не соответствует действительности.
Об этом пишет местное издание Trend.
"В СМИ распространилась информация о том, что Азербайджанская Республика платит за газ, импортируемый из Российской Федерации, в рублях. Мы заявляем, что эта информация не соответствует действительности", - заявили в компании.