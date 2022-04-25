закрыть
25 апреля 2022, понедельник, 20:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На спутниковых фото нашли третью братскую могилу в Мариуполе

3
  • 25.04.2022, 19:47
  • 4,156
На спутниковых фото нашли третью братскую могилу в Мариуполе

Фотофакт.

На спутниковых снимках от компании Planet обнаружено уже третье место массового захоронения вблизи блокадного Мариуполя, который уничтожили и частично оккупировали российские войска. Как пишут со ссылкой на снимки "Схемы", 200-метровые траншеи-братские могилы появились на территории кладбища в поселке Старый Крым, в 5 км от города.

По данным журналистов, первые 60-70-метровые траншеи на территории Старокрымского кладбища появились 24 марта, то есть уже после захвата его россиянами 10 марта.

На снимке спустя две недели, 7 апреля, видно изменения: место захоронения увеличилось, а часть траншей уже засыпана землей.

На снимке за 24 апреля видно новые траншеи, а длина массового захоронения увеличилась до более чем 200 м.

Сравнение двух фото:

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что им известно о вывозе тел погибших жителей Мариуполя оккупантами на Старокрымское кладбище.

"Нам известно об этих братских могилах, потому что эти фашисты – и у меня нет других слов – привлекают для захоронения местное население, за еду. Они нам и сообщили, что нужно "трудочас" наработать, чтобы тебе дали еду, воду… Сейчас в Мариуполе недостаточно гуманитарки, которую они завозят, поэтому люди вынуждены это делать", – рассказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина
МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина Артем Черников
Лига Наций - ООН -?
Лига Наций - ООН -? Андрей Санников
Дело врачей в стране замполитов
Дело врачей в стране замполитов Ирина Халип
Проклятая неопределенность
Проклятая неопределенность Аркадий Бабченко