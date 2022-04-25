На спутниковых фото нашли третью братскую могилу в Мариуполе 3 25.04.2022, 19:47

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Фотофакт.

На спутниковых снимках от компании Planet обнаружено уже третье место массового захоронения вблизи блокадного Мариуполя, который уничтожили и частично оккупировали российские войска. Как пишут со ссылкой на снимки "Схемы", 200-метровые траншеи-братские могилы появились на территории кладбища в поселке Старый Крым, в 5 км от города.

По данным журналистов, первые 60-70-метровые траншеи на территории Старокрымского кладбища появились 24 марта, то есть уже после захвата его россиянами 10 марта.

На снимке спустя две недели, 7 апреля, видно изменения: место захоронения увеличилось, а часть траншей уже засыпана землей.

На снимке за 24 апреля видно новые траншеи, а длина массового захоронения увеличилась до более чем 200 м.

Сравнение двух фото:

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что им известно о вывозе тел погибших жителей Мариуполя оккупантами на Старокрымское кладбище.

"Нам известно об этих братских могилах, потому что эти фашисты – и у меня нет других слов – привлекают для захоронения местное население, за еду. Они нам и сообщили, что нужно "трудочас" наработать, чтобы тебе дали еду, воду… Сейчас в Мариуполе недостаточно гуманитарки, которую они завозят, поэтому люди вынуждены это делать", – рассказал он.

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