В Приднестровье из российского РПГ обстреляли здание Министерства госбезопасности

В Приднестровье из российского РПГ обстреляли здание Министерства госбезопасности10
- 25.04.2022, 20:04
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Фотофакт.
В Тирасполе (непризнанное Приднестровье) из гранатомета обстреляли здание министерства госбезопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-центра МВД непризнанной республики, передает inforesist.org.
«В понедельник, около 17:00, в здании Министерства госбезопасности Приднестровья произошло несколько взрывов. Выбиты окна на верхних этажах. Из помещений валит дым», — говорится в сообщении.
Прилегающую территорию оцепили сотрудники милиции. По предварительным данным, выстрелы были произведены из РПГ.
По данным МВД, пострадавших в результате обстрела нет.
В то же время советник главы МВД Украины Антон Геращенко отметил, что несколько дней назад Минобороны страны-агрессора заявляло, что вторая фаза «спецоперации» предусматривает выход к границе Приднестровья. «Не удивимся, если это очередная провокация рф», — добавил он.
В соцсетях обратили внимание, что на фото возле здания госбезопасности ПМР виден тубус от РПГ-27 «Таволга».
Стоит отметить, что «Таволга» находится на вооружении трех стран: РФ, Иордании и Габона.