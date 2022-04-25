В Приднестровье из российского РПГ обстреляли здание Министерства госбезопасности 10 25.04.2022, 20:04

6,086

Фотофакт.

В Тирасполе (непризнанное Приднестровье) из гранатомета обстреляли здание министерства госбезопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-центра МВД непризнанной республики, передает inforesist.org.

«В понедельник, около 17:00, в здании Министерства госбезопасности Приднестровья произошло несколько взрывов. Выбиты окна на верхних этажах. Из помещений валит дым», — говорится в сообщении.

Прилегающую территорию оцепили сотрудники милиции. По предварительным данным, выстрелы были произведены из РПГ.

По данным МВД, пострадавших в результате обстрела нет.

В то же время советник главы МВД Украины Антон Геращенко отметил, что несколько дней назад Минобороны страны-агрессора заявляло, что вторая фаза «спецоперации» предусматривает выход к границе Приднестровья. «Не удивимся, если это очередная провокация рф», — добавил он.

В соцсетях обратили внимание, что на фото возле здания госбезопасности ПМР виден тубус от РПГ-27 «Таволга».

Стоит отметить, что «Таволга» находится на вооружении трех стран: РФ, Иордании и Габона.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».