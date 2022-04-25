На Луганщине «вагнеровцы» после неудачного штурма понесли тяжелые потери 2 25.04.2022, 20:07

5,136

Фото: Getty Images

Это произошло 24 апреля.

Наемники частной военной компании «Лига» (в прошлом «Вагнер») понесли потери в ходе попытки занять позиции Вооруженных сил Украины на Луганщине. Об этом в Facebook написал журналист Роман Цимбалюк.

«24 апреля с.г. на территории Луганской области Украины, в ходе попытки занять позицию ВСУ, подразделение частной военной компании “Лига” (в прошлом “Вагнер”) понесло потери: убито 6 человек, больше 13 ранены. Следует отметить, что солдаты частной военной компании не особо активно принимают участие в боевых действиях, предпочитая находиться подальше от передовой и совершая единичные вылазки на фронт», — написал он.

По словам журналиста, после данного инцидента российские наемники и вовсе не планируют предпринимать каких-либо действий, поскольку зарплата им начисляется вне зависимости от их достижений в войне в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».