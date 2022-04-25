Как побороть последствия стресса для тела и сознания 3 25.04.2022, 20:16

1,672

Советы экспертов.

Тревожность — бич нашего времени. Как сохранить здоровье тела, ясность ума и молодость кожи в эпоху, когда между словами «жизнь» и «стресс» можно ставить знак равенства? «РБК Стиль» заручился экспертизой авторитетных медиков и специалистов бьюти-индустрии

Высокий социальный статус, стабильный доход, профессиональная реализация, надежное партнерство в браке и бизнесе — зачастую за большими деньгами, бесконечным достигаторством, успехом и престижем стоит не просто огромная работа, но и не меньших масштабов стресс. Да, в ряде жизненных ситуаций избежать его не представляется возможным. Но одно дело — краткосрочное перенапряжение, и совсем другое — стрессовая ситуация, растянутая во времени на месяцы, а порой и годы, что грозит нам гормональным дисбалансом, паническими атаками, а также формированием телесных блоков и зажимов. Как с этим бороться? Разбираемся вместе с экспертами.

Как проработать гармонию тела и головы на фоне стресса

Леонид Элькин, автор метода мануального моделирования тела и лица

Нужно сразу отметить, что кратковременное (или, как говорят врачи, транзиторное) повышение уровня гормона стресса кортизола эволюционно оказывает на нас крайне положительное влияние и запускает биохимические процессы, способствующие мобилизации внутренних ресурсов, укреплению иммунитета и повышению выносливости (реакция «бей или беги»). Однако в случае длительного, медленно тлеющего стресса, например, на фоне расставания, неизбежно возникает «кортизоловый пожар». Согласно медицинской статистике, главные жертвы высокого кортизола — женщины. Да, мужчины реже рефлексируют на тему личных взаимоотношений, зато чаще перерабатывают. И если прекрасная половина человечества в первую очередь рискует репродуктивным здоровьем и потерей молодости (в этом им вредит избыток гормона эстрогена, который начинает интенсивно вырабатываться в ответ на высокий кортизол), то мужчины — мышечной массой и тестостероном (повышенный кортизол сдерживает его выработку и ухудшает синтез мышечного белка). При этом и те и другие на фоне гиперкортизолемии страдают от мышечной спастики (иными словами, от телесных блоков и зажимов), а также депрессий и панических атак.

В чем суть любой вялотекущей депрессии или панической атаки? Командным пунктом является голова, то есть сознание. Однако одного стремления ограничить источник стресса мало. Есть еще тело со своими рефлексами. То есть голова дает команду, а тело соответствующим образом реагирует. А дальше человек может даже не думать о проблеме, которая его беспокоит: он что-то видит или слышит, это «что-то» срабатывает как триггер — и запускается рефлекс. Почему пациентам с депрессиями и паническими атаками сложно работать только с психотерапевтами исключительно через голову? Потому что рефлекс закрепляется именно на телесном уровне. Поэтому крайне важно в этом случае выработать связку «тело — голова», на чем и построен мой метод. Поэтому, когда я работаю контактно через тело, импульсы идут прямиком в сознание, и так мы убираем паническую атаку от тела к голове, а не наоборот. При такой модели работы все получается, причем очень быстро.

Стресс может осесть в теле где и как угодно — например, дискомфортными ощущениями в животе, которые маскируются под кишечные колики или больной желудок. Человек зачастую даже не понимает, что именно с ним происходит. Если мы имеем дело с паническими атаками, это чаще всего проявляется в страхе будущего, патологической тревожности. На телесном уровне это может ощущаться сдавленностью в груди, когда трудно сделать вдох, или скованностью в шее, когда не получается элементарно повернуть голову. При этом, по сути, там нет отклонений как таковых — это чистая психосоматика за счет рефлекса, который успел закрепиться в теле. И тут важно разобраться, с какого момента это началось и что послужило пусковым механизмом.

Главное — не злоупотреблять антидепрессантами. Психотропные препараты — это то, что уводит сознание человека в сторону. Он не думает: просто принимает таблетку, и ему хорошо. Если не помогает — увеличивает дозу. Формируется своего рода зависимость. Это никак не поможет разорвать порочный круг, а лишь усугубит ситуацию.

Мануальная работа по телу в таких случаях ведется, прежде всего, в области солнечного сплетения — там, где находится кишечник. Кишечник можно назвать ментальным органом. Вспомните: страх — в животе, «бабочки» — здесь же. Именно кишечник дает импульсы в голову. Кроме того, мы обязательно подключаем упражнения из йогатерапии, где есть глубокое дыхание, которое способствует насыщению организма кислородом. Это отлично расслабляет мозг, человеку гораздо легче и позитивнее думается.

Что происходит, когда деструктивный рефлекс из тела уходит? Если человек не хочет в это возвращаться, то отката не будет. Шансы на стойкий результат существенно увеличатся, если принимать профилактические меры: это могут быть легкие ежедневные медитации, цигун, сеансы краниосакральной терапии или остеопатии. Мой метод — это, по сути, компиляция всех этих методик.

В связи с сегодняшней обстановкой увеличилось количество пациентов, которым проблематично приехать на прием лично из-за закрытых границ, транспортных сложностей и других негативных факторов. Поэтому появился запрос на дистанционную онлайн-работу. В обычное время я работаю контактно, но есть ситуации, когда можно вполне успешно решить ряд насущных вопросов дистанционно. В базовом варианте — это трехдневный курс, который во многом будет напоминать сеанс психотерапевтической работы. Бесконтактно можно отлично проработать страхи, а также ту самую гармонию тела и головы, от которой зависит баланс в организме и душевный комфорт, так необходимый сегодня всем и каждому.

Как успокоить ум в стрессовой ситуации

Егор Соркин, йогатерапевт Центра доктора Элькина

Стресс сопровождает нас по жизни. Отчасти он выполняет крайне важную роль ускоренной адаптации к изменениям за счет воздействия на гормональную систему — по сути, мы мобилизуемся и можем использовать резервы организма для решения какой-либо задачи в краткосрочном периоде.

Основные механизмы при этом — это выработка гормонов стресса адреналина и кортизола, а также нейромедиатора нервной системы норадреналина. Однако их синтез подразумевает физическую активность. Условно: что-то произошло, в результате чего нам угрожает опасность, и за счет этих гормонов у нас появляются силы что-то быстро сделать: убежать, перемахнуть через забор, забраться на дерево, вступить в бой. То есть произвести какую-то серьезную физическую работу.

Но чаще всего этого не происходит, и проблемы появляются тогда, когда мы испытываем длительный стресс, который никак не реализуем. Классический сценарий для большинства из нас — это впасть в уныние и пребывать в инертном состоянии. При этом внешние обстоятельства или наши отношения в семье или на работе могут приводить к усугублению стресса, а тело при этом испытывает острую нехватку движения. Как результат — вышеупомянутые гормоны начинают оказывать негативное воздействие на организм. Среди наиболее частых проявлений такого хронического стресса — пониженная концентрация внимания и раздражительность. Уверен, эта ситуация хорошо знакома каждому. Как можно себе помочь?

Движение и дыхательная гимнастика

При стрессе на уровне физиологии проявляется целый комплекс защитных механизмов: зажатые мышцы трапеции, чуть приподнятые плечи, скованность в верхней части грудной клетки. Следствием этого становится формирование телесных блоков и поверхностное неглубокое дыхание. Как результат, в движениях появляется скованность, а за счет поверхностного дыхания организм хуже насыщается кислородом. Чтобы успешно справляться с этими негативными состояниями, необходима физическая активность в сочетании с дыхательными упражнениями.

Благотворное влияние окажет любая циклическая нагрузка — интенсивная ходьба, кардиотренировки, велосипед, пробежки (при условии грамотно поставленной техники бега) — все, что приводит мышечную и кровеносную системы в тонус и, соответственно, помогает утилизировать гормоны стресса.

Любые дыхательные техники — даже если речь о классической схеме полного вдоха и полного выдоха — также будут очень благотворно влиять на снятие блоков в грудной клетке, межреберных мышцах и мышцах спины. Иногда это называют «полное йоговское дыхание». Раз за разом скованные мышцы будут приходить в нормальное состояние.

Дисциплина ума

Речь о длительной (от 5 минут) медитации с концентрацией либо на каком-то объекте, либо на дыхании. Даже элементарные базовые медитативные техники отлично помогают выйти из замкнутого круга, когда мы в стрессовом состоянии ощущаем скованность.

Растяжка

Отсутствие подвижности и гибкости в тех или иных частях тела — еще один маркер чрезмерного нервного напряжения. Поможет растяжка. Но сделанная не наобум, а с умом. Если мы понимаем, что из-за длительного стресса появилось ограничение подвижности, то вместе с упражнениями и физической нагрузкой можно добавить упражнения на растяжку частей тела, которые этого требуют. Так, мы вернем им подвижность и уберем чрезмерный гипертонус. Вытяжение всегда означает расслабление мышц. Опять же нужно понимать, какую часть тела нужно растянуть, а какую — напрячь, чтобы не ослабить то, что и так в слабом состоянии. Одной только растяжкой заниматься не стоит, даже если после нее есть ощущение облегчения. Обязательно нужно сочетать ее с нагрузками, чтобы мышцы работали в полной амплитуде: и сжимались, и вытягивались. Только так они смогут нормально работать в повседневной жизни.

Как нормализовать пищевое поведение в условиях нервного перенапряжения

Инна Решетова, заместитель главного врача австрийского центра здоровья Verba Mayr

По большому счету, любое действие, выбивающее нас из привычной колеи, является стрессорным, вне зависимости от его восприятия. И организм отвечает на это, вырабатывая особые вещества — гормоны стресса. Ключевое значение среди них занимает кортизол, продуцируемый надпочечниками. Этот гормон можно сравнить с регулировщиком: он выбрасывается в момент опасности (неважно, реальной или мнимой), заставляет глюкозу дольше оставаться в крови, мешает ее усвоению клетками, повышает активность мозга и активизирует иммунные и противовоспалительные процессы. Словом, быстро готовит нас к эффективному противодействию атаке извне. А вот в ситуации постоянного нереализуемого напряжения, которое испытывает большинство современных людей, кортизол превращается из спасителя в палача. В норме, в природе стресс редко становится постоянным фактором, поэтому описанный биохимический «шторм» быстро утихает. Но если ситуация длится долго, организм продолжает поддерживать аварийный режим. В результате мы, подсознательно следуя эволюционной программе, пытаемся компенсировать изменения — даем телу дополнительное питание, поскольку чувство голода обостряется из-за нарушения усвоения глюкозы, причем предпочтение начинаем отдавать жирной и высокоуглеводной пище. Но так как объективной необходимости в этом нет, лишние калории откладываются в виде жира. Запускается сложный механизм, который рано или поздно приводит к ожирению, хроническому воспалению и метаболическому синдрому, сопровождающемуся целым рядом опасных состояний, таких как диабет II типа, сердечно-сосудистые заболевания и онкология.

К сожалению, выйти из состояния хронического стресса (а значит, и нормализовать вес) крайне трудно — по статистике 80-90% людей, сбросивших лишние килограммы, возвращают потерянное уже через несколько лет. Все дело опять-таки в нашей биологии: продукты с высоким содержанием жира и сахара, с одной стороны, снижают беспокойство, с другой же — провоцируют физиологические изменения в мозговых структурах, вызывая привыкание. Поэтому отмена такой «вкусной диеты» сама по себе ведет к стрессу. Это ввергает человека в бесконечный цикл, ведущий к ожирению.

Понятно, что убрать негативный стрессогенный фон мы не можем, равно как и изменить свою биологическую суть. Однако следует попробовать использовать биологические же возможности и разомкнуть круг «беспокойство — набор веса». Для этого стоит воспользоваться принципами интегративной медицины, в частности Майер-терапии, которая акцентирует внимание на вопросах поддержания хорошего пищеварения и общего тонуса, прямо связывая их со стрессоустойчивостью.

Для того чтобы понять важность продуктов питания в концепции здоровья доктора Майера, достаточно взглянуть на основную формулу здоровья: правильное питание = хорошая пища + правильное пищеварение. Основоположник Майер-терапии австрийский доктор Франц Майер рассматривал организм человека как машину, мотор которой — вовсе не сердце, а желудок. Именно от желудка зависит исправность работы всей машины. «Мотор» необходимо регулярно очищать от шлаков и поддерживать его функционирование с помощью правильного питания.

Награда за здоровый образ жизни велика — это высокий энергетический потенциал, ясность ума, красота кожи и волос, крепкий иммунитет, и, конечно, увеличение продолжительности и качества жизни. Да, питание по системе доктора Майера предполагает определенные ограничения. Однако они не имеют ничего общего с безвкусным «диетическим столом», знакомым нам по некоторым горе-санаториям.

Формула классической Майер-терапии состоит из трех слагаемых: легкие овощи, не вызывающие вздутия; легко усваиваемый белок (например, индейка или кролик) и отсутствие скрытых аллергенов (глютен, лактоза). Деликатное очищение, легкая и питательная пища и исключение аллергенов улучшает работу всего желудочно-кишечного тракта. Следом улучшается работа остальных органов, очищается кожа, восстанавливается энергетический баланс и улучшается настроение.

Как сохранить эстетику лица и молодость кожи на фоне стресса

Мария Ширшакова, врач-косметолог, дерматовенеролог, сертифицированный тренер компании Merz и основательница сети клиник

Вышедший из берегов кортизол на фоне хронического стресса приводит к изменению антиоксидантного потенциала организма — проще говоря, к ускоренному преждевременному старению. Тем временем на этом фоне появляется гипертонус жевательных мышц: вспомните, как в напряженной обстановке вы пытаетесь стиснуть зубы. И вот уже уголки губ опускаются, образуются так называемые «морщины марионетки», снижается высота прикуса, на зубах появляются сколы, выпадают пломбы, оголяются шейки зубов, наблюдаются симптомы гингивита. Когда высота прикуса снижена, у щеки, по сути, нет стоппера, и ничто не мешает ей все больше сползать вниз. Некогда четкий овал лица начинает деформироваться. Положение дел усугубляют забитые спазмом мышцы трапеции, которые только усиливают натяжение, в результате чего шейно-подбородочный угол становится все дальше от «молодой» отметки в 90 градусов. Круг замыкается. Как правило, в наших широтах люди с гиперкортизолемией стареют именно по вышеописанному комбинированному типу, который включает в себя деформационный компонент (а именно «поплывший» овал) и мышечный (эстетические изъяны на фоне постоянного спазмирования мышц).

Если не устранить первопричину (высокий кортизол), любой эстетический результат от бьюти-процедур будет недолговечным — получится шаткая конструкция. Поэтому стратегически план должен быть таким: сначала снижаем кортизол (обследование, подбор заместительной терапии и биодобавок для устранения существующих дефицитов), затем убираем мышечную спастику (лицевой массаж с акцентом на жевательные мышцы — уже отличное подспорье), потом выставляем контур нижней челюсти и фиксируем лицо в боковых пределах (безоперационная ультразвуковая подтяжка в помощь), убираем заломы-«тени» возле уголков рта (здесь не обойтись без филлеров) и только потом работаем с качеством и гиперчувствительностью кожи (фотоомоложение, биоревитализация, мезотерапия, уходы).

Зачастую у пациентов с высоким кортизолом нижняя треть лица шире — это связано с чрезмерно развитой жевательной мускулатурой. В результате лицо выглядит тяжелым и больше напоминает трапецию, а не овал. Идеальный вариант, когда есть возможность посетить стоматолога и увеличить высоту прикуса, попутно устранив сколы на зубах: это существенно поможет вернуть шейно-подбородочному углу былую четкость.

Как переключить тело в режим расслабления

Владимир Быков, ведущий врач-остеопат, невролог клиники остеопатии OSTEO POLY CLINIC

В нашей нервной системе существует подсистема, которая управляет нашим телом и которая продолжает работать, даже когда мы находимся без сознания. Называется она вегетативной, то есть служащей для питания и роста. Эта древняя система управляет внутренними органами, чтобы молодая кора головного мозга лишний раз не отвлекалась во время познания окружающего мира.

Вегетативную нервную систему условно делят на две части, противоположные по своим функциям: симпатическую, которая проявляла активность в ситуациях, когда включались инстинкты «бей или беги», и парасимпатическую, которая включалась, когда возникала возможность реализовать инстинкты «ешь и спи». И в рамках данной концепции считалось, что нарушение баланса в сторону симпатического тонуса вегетативной нервной системы и служило причиной стресса.

Более продвинутой системой на сегодняшний день является поливагальная теория, представленная нейробиологом-бихевиористом Стивеном Поргесом. Ее суть сводится к следующему: эволюционно более молодые структуры нервной системы более уязвимы перед стрессом. Соответственно, чем больше выражен стресс, тем больше вероятность, что он доберется до самых древних структур, а также спровоцирует потерю контроля со стороны молодых структур, прежде всего — коры головного мозга, особенно ее префронтальной части, которая выступает своеобразным отделом контроля. Иначе говоря, если со стрессом не справляется кора, по эстафете эта ситуация делегируется ниже или глубже в подкорку и даже в ствол мозга, который находится в его основании и переходит в спинной мозг.

Благодаря существованию такого явления, как биологически обратная связь, можно переобучить нервную систему через воздействие на симптом. Например, чувство нехватки воздуха проходит при практике диафрагмального дыхания. Болевые ощущения в области грудной клетки — через растягивание передней поверхности тела. Так называемые головокружения — через упражнения на координацию. Ощущения кома в горле — через занятия вокалом.

Как именно может помочь остеопат? Большая часть симптомов реализуется через напряжение соединительно-тканных структур мягкого или мышечно-сухожильного скелета. Таким образом создается специфический рисунок напряжений в теле, своего рода субстрат для легкой реализации симптома. Имея в арсенале особые приемы воздействия (преимущественно мануальные) на эти структуры, остеопат устраняет опору для материализации того или иного негативного симптома. Подобная терапия основана как раз на принципе обратной биологической связи, о которой говорилось выше.

Остеопатическое лечение может помочь не только уменьшить влияние стресса на организм, но и наладить полноценный сон, что также необходимо для хорошего самочувствия и душевного равновесия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».