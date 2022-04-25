Войска РФ попытались развить наступление на Донбассе, но отступили

Войска РФ попытались развить наступление на Донбассе, но отступили2
- 25.04.2022, 20:24
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Оккупанты понесли потери.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пресекли попытки российских оккупантов развить наступление на Донбассе в направлении Запорожской области. Противник понес потери и отступил на свои позиции.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Отмечается, что на Донецком и Таврическом направлениях противник усилил обстрелы позиций украинских военных. Под его прикрытием враг пытался продвинуться вглубь территории Украины.
В частности, в районах населенных пунктов Коровий Яр и Рубежное противник попытался развить наступление в направлении Запорожья. ВСУ отразили все атаки. Враг с потерями отступил на исходные рубежи.