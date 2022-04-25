США выделят Украине более $322 миллионов военной помощи 3 25.04.2022, 20:27

Для поддержки украинского потенциала на Донбассе и усовершенствования вооружения ВСУ.

Соединенные Штаты Америки намерены предоставить Украине дополнительную военную помощь в размере более 322 миллионов долларов. Об этом говорится в официальном сообщении Государственного департамента США по итогам визита государственного секретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина в Киев.

"Госсекретарь Блинкен сообщил президенту Зеленскому, что Соединенные Штаты намерены выделить более 713 миллионов долларов в виде иностранного военного финансирования (FMF) для Украины и 15 других союзников по Альянсу и партнеров в Центральной и Восточной Европе и на Балканах. Это включает финансирование в размере 650 миллионов долларов, предусмотренное законом о дополнительных ассигнованиях для Украины от 2022 года", — заявили в Госдепе.

В частности, более 322 миллионов долларов в рамках такого обязательства предназначены для Украины. В ведомстве отметили, что средства обеспечат поддержку украинского военного потенциала, необходимого для противостояния армии РФ на Донбассе, и помогут ВСУ усовершенствовать вооружение и системы ПВО.

Финансовая помощь союзникам по НАТО позволит им восстановить свой потенциал, переданный Украине из собственных запасов.

В сообщении также говорится, что 24 апреля департамент уведомил Конгресс о продаже нестандартных боеприпасов для Украины на сумму до 165 миллионов долларов.

Ведомство отметило, что с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины 24 февраля Соединенные Штаты предоставили Украине около 3,7 миллиарда долларов на помощь в области безопасности. Всего с приходом к власти администрации Байдена Украина получила более 4,3 миллиарда долларов от США.

Также сегодня в Госдепе США сообщили, что Пентагон продолжит расширять учения для украинских военных по использованию нового для них оружия, поступающего в рамках западной военной помощи.

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