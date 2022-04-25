В Кременной во время совещания «мэра» от «ЛНР» произошел взрыв 8 25.04.2022, 20:39

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Снесло полздания вместе со всем силовым блоком.

В Кременной Луганской области произошел взрыв во время совещания с участием «народного мэра» от псевдореспублики «ЛНР» и «коллаборантов», в результате есть погибшие. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире всеукраинского марафона.

"…Когда в [мэрии] Кременной началось совещание силовиков и так называемого «народного „лнровского“ мэра», как они любят говорить, «прозвучал хлопок». После этого «хлопка» снесло полздания вместе со всем силовым блоком и коллаборантами, которые должны были «возглавлять» оккупированную территорию… По перехвату, который мы получили, в Кременной у них очень много силовиков осталось навсегда, очень много тяжело раненых", — рассказал он.

Ранее о взрыве сообщал советник главы МВД Украины Антон Геращенко. По его словам, речь о взрыве бытового газа в здании горисполкома из-за нарушения правил пожарной безопасности, в результате которого многие погибли и были ранены. Также, по информации Геращенко, взрыв бытового газа произошел в районном отделении полиции, «где на совещание собралась группа коллаборантов, пошедших в услужение оккупантов».

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