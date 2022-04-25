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Дания стала первым донором Фонда по восстановлению разрушенных энерегообъектов Украины

  • 25.04.2022, 20:54
Дания стала первым донором Фонда по восстановлению разрушенных энерегообъектов Украины

Энергетический сектор Украины сильно пострадал от войны.

Дания внесла вклад и стала первым донором Фонда восстановления разрушенной войной украинской энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает пресс-служба Минэнерго Украины.

"Искренняя благодарность первому донору, Дании, за то, что она ответила на призыв Украины оказать неотложную поддержку энергетическому сектору в эти трудные времена войны", – прокомментировал министр.

Средства Дании будут использованы для приобретения аварийного энергетического оборудования, топлива для производства электроэнергии и отопления, а также для оказания других видов поддержки, говорится в сообщении Энергетического сообщества.

"Энергетический сектор Украины сильно пострадал от войны, и они обратились к нам за помощью. Дания в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией и Энергетическим сообществом создала систему, благодаря которой страны ЕС теперь могут делать взносы для энергетического сектора Украины", – сказал министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Дэн Йоргенсен.

В начале апреля Энергетическое сообщество создало Фонд для восстановления разрушенной войной украинской энергетической инфраструктуры. Его донорами станут преимущественно государства-члены ЕС, а также международные компании и корпорации.

Консолидированные средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной или разрушенной в результате боевых действий на территории Украины.

Избрание поставщиков будет осуществляться международными закупочными агентствами с опытом в области энергетики.

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