Украинские беженцы в Польше могут получить $2750 на детей 2 25.04.2022, 20:59

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Как оформить заявку.

Украинские беженцы в Польше могут оформить заявку на получение 12 тысяч злотых (около 2750 долларов) на ребенка.

Об этом сообщает bankier.pl.

Речь идет о получении помощи в рамках программы "Семейный капитал попечительский" (Rodzinny Kapitał Opiekunczy) - тут можно получить денежные выплаты в размере 12 тысяч злотых на второго и следующего (следующих) за ним новорожденного ребенка (детей).

Для того, чтобы подать заявку на получение этого вида помощи, нужно заполнить специальную форму – (RKO-U) – на платформе электронных услуг ZUS. Эта заявка доступна на украинском языке.

В данной форме нужно будет ввести следующие данные:

польский номер PESEL одного из родителей и ребенка, на которые будет производиться выплата;

адрес электронной почты;

польский номер телефона;

номер банковского счета в Польше.

Платформа ZUS оплатит номер банковского счета в Польше, который будет указан в заявлении. При составлянии заявки стоит быть крайне внимательными.

Подать заявку можно с первого числа месяца, в котором ребенку исполняется 9 месяцев до конца месяца, в котором ребенку исполняется 1 год. Если подать заявку позже, то выплата будет уменьшена на 500 злотых за каждый месяц, прошедший после достижения ребенком 1 года.

Денежные средства выплачиваются с месяца, в котором заявление было подано. В то же время беженцы из Украины, которые получили номер PESEL UKR в марте 2022 года и подают заявление в апреле или мае, получат денежные средства и за март (с месяца получения номера PESEL).

Напомним, в мае 2022 года в Польше, которая приютила большое количество украинцев, начнутся первые выплаты 500 злотых на детей.

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