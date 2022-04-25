Первый в этом году случай отравления грибами зафиксирован в Беларуси 1 25.04.2022, 21:02

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Несчастный случай произошел в Витебской области.

В Беларуси зарегистрирован первый в этом году случай отравления грибами. Как сообщает Республиканский центр гигиены и эпидемиологии, несчастный случай произошел в Витебской области.

Подробности произошедшего специалисты центра не сообщают, однако напоминают о необходимости быть внимательными при сборе грибов.

Сезон сбора весенних грибов начинается достаточно рано: уже в апреле — мае грибники отправляются за сморчками, забывая, что они относятся к категории условно-съедобных. Кроме того, их легко перепутать с ядовитыми строчками.

Специалисты центра отмечают, что все сморчки и строчки содержат гельвелловую кислоту, которая вызывает тяжелые отравления. Если сморчки не проварить, то они будут содержать гемолитический яд монометилгидразин. В строчках содержится сильный яд гиромитрин, который не разрушается и не переходит в отвар даже при длительном кипячении.

Чтобы сморчок обыкновенный не был ошибочно принят за строчок, очень важно знать и хорошо различать их.

Кроме сморчков к условно-съедобным грибам относятся также некоторые виды сыроежек, свинушки, волнушки, чернушки и другие. Их плодовые тела содержат раздражающие, едкие, горькие ядовитые вещества, способные вызывать отравления.

Чтобы не отправиться такими грибами их необходимо отваривать дважды, не менее 50 минут каждый раз. Оба раза грибы после варки следует промывать в проточной воде, отвар сливать. В противном случае может наступить отравление с признаками, характерными для отравления ядовитыми грибами.

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