«Укрпошта» показала следующую после «Русского военного корабля» марку
- 25.04.2022, 21:10
- 1,060
Фотофакт.
Укрпошта представила новую марку, которая следующей будет выпущена после популярной серии "Русский военный корабль иди...". Об этом сообщает пресс-служба Укрпошты.
Марка называется "Українська Мрія". Она была разработана еще до войны, в рамках конкурса "Что для меня Украина?", в котором победила 11-летняя София Кравчук из Любомля Волынской области.
В конкурсе приняли участие 6 134 участника, от которых организаторы получили 10 276 работ (рисунков и фотографий).
Конкурс объединил участников из одиннадцати стран: Австралии, Израиля, Италии, Канады, Кипра, Норвегии, Нидерландов, Португалии, Румынии, Турции и Украины.
Детская мечта автора работы - Софии Кравчук - о счастливом будущем Украины связана с самолетом Ан-225 "Мрия", украшенным розовыми цветами, который летит к звездам.