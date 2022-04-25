«Укрпошта» показала следующую после «Русского военного корабля» марку 25.04.2022, 21:10

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Фотофакт.

Укрпошта представила новую марку, которая следующей будет выпущена после популярной серии "Русский военный корабль иди...". Об этом сообщает пресс-служба Укрпошты.

Марка называется "Українська Мрія". Она была разработана еще до войны, в рамках конкурса "Что для меня Украина?", в котором победила 11-летняя София Кравчук из Любомля Волынской области.

В конкурсе приняли участие 6 134 участника, от которых организаторы получили 10 276 работ (рисунков и фотографий).

Конкурс объединил участников из одиннадцати стран: Австралии, Израиля, Италии, Канады, Кипра, Норвегии, Нидерландов, Португалии, Румынии, Турции и Украины.

Детская мечта автора работы - Софии Кравчук - о счастливом будущем Украины связана с самолетом Ан-225 "Мрия", украшенным розовыми цветами, который летит к звездам.

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