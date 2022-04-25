«Минсктранс» запускает два международных автобусных рейса

«Минсктранс» запускает два международных автобусных рейса7
- 25.04.2022, 21:22
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Будет организован рейс Минск — Варшава.
«Минсктранс» с 1 мая организует международный маршрут Минск — Варшава. Автобус будет ехать через Брест. Отправление из белорусской столицы — каждый день.
Как сообщает государственное предприятие «Минсктранс», с 1 мая будет организовано ежедневное выполнение рейсов по международному маршруту Минск — Варшава. Автобус поедет через Брест.
Отправление от автовокзала «Центральный» Минска в 19.00 (с 1 мая), из Варшавы — в 16.30 (с 2 мая).
Еще один маршрут откроют в Ригу: автобус начнет ходить ежедневно с 2 мая через Вильнюс. Отправления от автовокзала «Центральный» в 22.00, из Риги — в 22.00.
Ранее «Минсктранс» сообщал об открытии двух новых международных автобусных рейсов — в Мюнхен и Даугавпилс.