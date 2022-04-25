Польша передала Украине свои танки

Польша передала Украине свои танки9
- 25.04.2022, 21:38
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Об этом сообщил премьер Польши.
Премьер-министр Польши Матуеш Моравецкий подтвердил, что его страна передала Украине свои танки, а взамен получила технику от Британии. Однако раскрыть подробности этой военной помощи Моравецкий отказался.
Об этом сообщает польское издание Polska Times.
Так, Моравецкого спросили, правдиво ли заявление британского премьера Бориса Джонсона о том, что Польша передала Украине танки, а взамен получила британскую технику.
"Да", - ответил на это польский премьер.
В то же время Моравецкий отказался отвечать на вопрос о количестве переданных украинской армии танков.
"Сегодня я не буду об этом рассказывать. Мы сообщим об этом в свое время", - резюмировал он.