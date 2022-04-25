На Донбассе уничтожено 160 оккупантов, три танка, четыре БМП и две артсистемы 25.04.2022, 22:05

3,646

Фото: WALL STREET JOURNAL

Статистика на Восточном направлении за 25 апреля.

В течение 25 апреля на Восточном направлении были отбиты 3 атаки, уничтожены 160 оккупантов и 23 единицы техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "В течение суток, 25 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 3 атаки, а также продолжали осуществлять ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. Продолжаются бои. Украинские защитники уничтожили состава – до 160; танков – 3; БТР – 1; БМП – 4; АТТ – 12; артиллерийских систем – 2; зенитная установка – 1; БПЛА – 2".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».