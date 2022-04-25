Из России уходят даже собственные производства

Из России уходят даже собственные производства5
- 25.04.2022, 22:33
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Производитель мотоциклов «Урал» вынужден перенести производство в Казахстан.
Ural Motorcycles, выпускающая тяжелые мотоциклы с коляской, переносит производство из России в Казахстан. Об этом сообщается в видеоролике, опубликованном на официальном YouTube-канале компании.
По словам генерального директора компании Ильи Хаита, переезд обусловлен антироссийскими санкциями, из-за которых стал невозможен импорт техники из России, а сама Ural Motorcycles столкнулась с нехваткой комплектующих.
Ural Motorcycles обоснуется в казахстанском Петропавловске, который находится в 600 км от Ирбита (Свердловская область), где выпускались мотоциклы ранее.
На самом Ирбитском мотоциклетном заводе продолжится изготовление рам и элементов корпуса.
Компания сократит часть штата в Ирбите и наймет новых сотрудников в Петропавловске. Управляющий состав Ural Motorcycles переедет в Казахстан. Однако по данным Хаита, это не спасет компанию от сокращения продаж и последующих убытков, которые он связывает не только с санкциями, но и с рядом других факторов.
По данным РБК, Ural Motorcycles является единственной в мире компанией, которая занимается серийным выпуском тяжелых внедорожных мотоциклов с коляской. В 2000 году предприятие обанкротилось и было выкуплено группой инвесторов, в которую входил Хаит.
Основным рынком сбыта Ural Motorcycles являются США.