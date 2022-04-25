Илон Маск купил Twitter за $44 миллиарда 4 25.04.2022, 22:40

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Сделка была заключена сегодня.

Глава SpaceX Илон Маск сегодня купил Twitter за 44 миллиарда долларов.

Об этом пишет Reuters.

Маск заключил сделку по покупке Twitter Inс, в результате которой ему перейдет контроль над платформой социальных сетей с миллионами пользователей, включая мировых лидеров.

"Свобода слова - это основа функционирующей демократии, а Twitter - это городская цифровая площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества", - говорится в заявлении Маска.

После завершения сделки Twitter станет частной компанией, говорится в заявлении соцсети.

Как известно, миллиардер начал скупать акции Twitter в начале 2022 года.

После того как он публично заявил, то хочет купить эту социальную сеть, в Twitter приняли меры, заблокировавшие ему возможность продолжать скупать акции.

Сам Маск сегодня опубликовал следующий пост: "Я надеюсь, что даже мои худшие критики останутся в Twitter, потому что это и означает свободу слова", - сказано в сообщении.

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