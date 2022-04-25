«Путин совершил самоубийство, и это его выбор» 3 25.04.2022, 22:41

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После поражения российское общество будет долго задаваться вопросом «Как так получилось?».

Журналист Роман Цимбалюк до недавнего времени оставался единственным аккредитованным украинским журналистом в Москве, но из-за преследования был вынужден уехать в Украину. В эфире «Белсата» он рассказал, почему план Путина провальный, а также о том, что в ответ на агрессию в российские города также могут улететь ракеты.

По словам украинского журналиста, работавшего в России, нападение на Украину было неожиданным с точки зрения российских интересов:

«Это безумное решение. И сейчас вопрос стоит так, что рано или поздно все российские оккупанты, это чьи-то сыновья, мужи, – они будут уничтожены и все равно вернутся домой, только не живыми. Не говоря уже о последствиях для экономики, для геополитики. Путин совершил самоубийство, просто оно растянуто, и это его выбор».

В комментарии о сегодняшнем пожаре на двух нефтяных объектах в российском Брянске Роман Цимбалюк сказал, что всегда нужно иметь в виду, что «если вы стреляете по складам с боеприпасами и топливом, то не удивляетесь, что у вас тоже что-то загорится».

Также украинский журналист отметил, что у Украины только одно требование к российским захватчикам – это возвращение за красные линии, линии государственной границы. «Но пока мы будет их отодвигать на эти красные линии, то вполне возможно, что-то прилетит в российский город», – сказал Цимбалюк.

«Все эти годы, восемь лет как длится война, Украина путем политических уступок старалась эту ситуацию локализовать», – рассказал журналист.

По его словам, сейчас в России вышли на такую фазу, что используются все, кроме ядерного оружия и ответов на счет возможной мобилизации в российских городах:

«Они используют все средства поражения, все средства убийства. И если они хотят путем провокаций провести мобилизацию, то к чему придут? Если российская армия потеряла здесь элиту своей армии: ВДВ, морская пехота, десантники, которые умели воевать, то что будет с теми людьми, которых насильно мобилизуют. Если они зайдут сюда и не сдаются – в них будут стрелять на поражение. И если россияне не понимают, что их мужей и женщин погонят на смерть, то украинской армии придется это объяснить».

Также Роман Цимбалюк считает, что повторного нападения на Украину после завершения войны не стоит ожидать:

«После этой войны это будет совсем другая Украина. Это будет милитаризованное общество, милитаризованная страна, где гигантская часть бюджета будет тратиться на безопасность и оборону. По факту это будет страна НАТО с натовским современным оружием. И любая попытка пересечь эти красные линии будет приводить сразу к открытию огня на поражение. Причем не только по тем, кто перешел границу, а туда, где приняли решение.

И после военного поражения российское общество будет долго задаваться вопросом «Как так получилось?», «Почему нас нигде не любят?» и они будут очень долго заняты собой. Но гарантом независимости также будет украинская армия. Раньше на Украину нападали, когда она была слабой. Но сейчас основная ошибка Кремля в том, что это не так».

По мнению журналиста, в будущем «нормальное» российское общество глядя на то, что сделали их родственники, сограждане, не смогут спокойно смотреть на происходящее сейчас. Но современным россиянам это нравиться: «Это у них величие так проявляется», – объясняет Цимбалюк.

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