Reuters: «Роснефть» не смогла продать 6,5 млн тонн нефти 1 25.04.2022, 23:25

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Российская госкомпания требовала оплату в рублях.

Российская госкомпания Роснефть не смогла продать 6,5 млн тонн нефти во время масшабного тендера, поскольку требовала полную предоплату в рублях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пятерых трейдеров в понедельник, 25 апреля.

Указано, что Роснефть "пошла по стопам" распоряжений президента Владимира Путина Газпрому и попросила 100% предоплаты и конвертации платежа в рубли за закупку нефти.

"Провал тендера подчеркивает проблемы Кремля с продажей нефти из-за жестких санкций Запада против РФ за вторжение в Украину… Роснефть выставила 6,5 млн тонн нефти Urals, Siberian Light, Sokol и ESPO Blend, но до понедельника никаких заявок не было подано", – говорится в сообщении.

Источник в азиатской торговой фирме заявил, что некоторые из предлагаемых объемов нефти могут быть проданы по частным соглашениям.

Другой источник, знакомый с тендером Роснефти, сообщил, что главной целью тендера было "объявление рынка о требовании оплаты в рублях", что было достигнуто.

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