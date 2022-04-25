Reuters: «Роснефть» не смогла продать 6,5 млн тонн нефти

Reuters: «Роснефть» не смогла продать 6,5 млн тонн нефти1
- 25.04.2022, 23:25
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Российская госкомпания требовала оплату в рублях.
Российская госкомпания Роснефть не смогла продать 6,5 млн тонн нефти во время масшабного тендера, поскольку требовала полную предоплату в рублях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пятерых трейдеров в понедельник, 25 апреля.
Указано, что Роснефть "пошла по стопам" распоряжений президента Владимира Путина Газпрому и попросила 100% предоплаты и конвертации платежа в рубли за закупку нефти.
"Провал тендера подчеркивает проблемы Кремля с продажей нефти из-за жестких санкций Запада против РФ за вторжение в Украину… Роснефть выставила 6,5 млн тонн нефти Urals, Siberian Light, Sokol и ESPO Blend, но до понедельника никаких заявок не было подано", – говорится в сообщении.
Источник в азиатской торговой фирме заявил, что некоторые из предлагаемых объемов нефти могут быть проданы по частным соглашениям.
Другой источник, знакомый с тендером Роснефти, сообщил, что главной целью тендера было "объявление рынка о требовании оплаты в рублях", что было достигнуто.