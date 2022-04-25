По состоянию на сегодня Украине удалось деоккупировать 931 населенный пункт
- 25.04.2022, 23:34
Об этом сообщил президент Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество городов и сел, которые на сегодняшний день удалось деоккупировать. Всего освобожден 931 населенный пункт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.
"По состоянию на данный момент удалось деоккупировать 931 населенный пункт. Еще многие города и общины находятся под временным контролем российской армии, но я не сомневаюсь, что это вопрос времени, когда мы освободим нашу землю", - заявил президент Украины.