В боях на востоке Украины решается судьба войны (онлайн) 26.04.2022, 7:40

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(Обновляется) Что происходит на главных фронтах?

В Украине продолжаются ожесточенные бои на южном и восточном направлениях. На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты перемещают пункты управления ближе к линии боевого столкновения.

Противник оказывает огневое влияние по позициям украинских войск с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения.

На Северодонецком направлении оккупанты ведут боевые действия в районе населенного пункта Рубежное.

На Попаснянском направлении пытаются захватить Попасную, продолжаются бои.

На Авдеевском направлении оккупанты пытаются вести наступательные действия, однако безуспешно.

На Кураховском направлении безуспешно совершались наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка.

На Запорожском направлении противник ведет наступательные боевые действия в направлении населенного пункта Трудолюбовка, продолжаются бои.

Сайт Charter97.org ведет трансляцию 62-го дня войны в Украине. Что происходило в Украине 24 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

8:10 В Херсонской области ВСУ освободили пять сел. Оккупанты отступают на рубежи легендарной Чернобаевки.

8:08 Появились кадры уничтоженных вагнеровцев под Попасной в Луганской области.

8:05 Генштаб ВСУ сообщает, что в оккупированной Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами и более 70 оккупантов.

8:03 Великобритания передает Украине БМП Stormer с пусковыми установками для ПЗРК Starstreak.

7:58 ФБР изъяло множество предметов роскоши из двух особняков российского миллиардера Олега Дерипаски в США. Имущество изъяли в рамках расследования по поводу возможного уклонения от санкций.

7:54 Мэр Попасной, которая находится в Луганской области, сообщил о сложной ситуации в городе. Работает авиация и артиллерия РФ, также идут наземные бои.

Люди заблокированы в подвалах.

7:49 Украинские бойцы освобождают село заводье под Изюмом, которое находится в Харьковской области.

7:41 Вдохновляющее видео от Генштаба ВСУ. Враг будет повержен.

7:40 Как украинский Бук-М1 уничтожает российский истребитель-бомбардировщик С-34.

7:38 Воины отдельной 53-й мехбригады имени князя Владимира Мономаха уничтожают оккупантов.

23:55 Хроника 61 суток героического противостояния украинского народа путинской орде.

23:49 Маленькая жительница Днепра собрала почти 5 тысяч гривен на бронежилеты для защитников Украины.

23:33 Спецслужбы Украины нашли бункер, в котором скрывается Путин.

Об этом заявил экс-министр внутренних дел Украины Аваков.

23:25 Фотограф высокой моды из США не смог остаться в стороне маштабной трагедии в Украине.

«Мне хотелось показать, что это не безымянная толпа людей, отправляющаяся в Европу, ведь у каждого есть своя история» - сказал он.

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