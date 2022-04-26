Западные спецслужбы обнаружили бункер Путина 2 26.04.2022, 7:41

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Аваков заявил, что по этой причине кремлевский диктатор не решится применить ядерное оружие.

Западные спецслужбы знают, где находится бункер, в котором сидит президент РФ Владимир Путин.

Об этом рассказал экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью Наталье Влащенко.

По его словам, одной из причин, почему Путин не решится на ядерный удар является то, что после этого будет нанесён ответный удар по тому месту, где он прячется.

"Не надо думать, что не существует методов, в случае, когда все ограничения сняты (а применение ядерного оружия - это снятие ограничений), целевого удара по тому месту, где находится лично Путин", - сказал он.

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