Под Попасной ВСУ ликвидировали большой отряд «вагнеровцев»: фотофакт 2 26.04.2022, 7:45

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Наемники были хорошо вооружены и экипированы.

На Луганщине вблизи Попасной бойцами 24 ОМБр был ликвидирован отряд "вагнеровцев".

Об этом сообщается в Facebook, передает УНИАН.

"О группе такого пушечного мяса из частной военной компании "Лига" (бывшая "Вагнер"), которое было успешно ликвидировано нашими воинами под Попасной, мы писали несколько дней назад. Неделей ранее, группа этой же "Лиги" в количестве более 20 человек была ликвидирована нашими артиллеристами и добита пехотинцами в стрелковом бою на окраинах Попасной, безуспешно захватить которую оккупант пытается уже больше 50 дней", - говорится в сообщении.

Вооруженные до зубов наемники, в современной экипировке, за спинами которых операции в Сирии и других горячих точках, "нашли свою бесславную смерть на украинской земле". Украинские бойцы пообещали такой же "теплый прием" для каждого оккупанта.

По данным главы Луганской области, было уничтожено примерно 20 бывших "вагнеровцев".

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