«Волки» загрызли любимцев Лукашенко 26.04.2022, 7:49

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Жлобинский «Металлург» стал чемпионом Беларуси по хоккею.

Команда Дмитрия Кравченко не дала «Юности» четвертый год подряд завоевать золотые медали Экстралиги. Серия, растянувшаяся на максимальное количество матчей, закончилась победой гостей «Минск-Арены» 3:0 в решающей седьмой борьбе, пишет «Наша Нива».

Интересно, что соперники в течение регулярного первенства аж дюжину раз сходились к барьеру, однако сильнейшего не обнаружили. Такой же паритет установился в течение финальной серии, которая была вдвое короче. Поэтому ледовый поединок в «Минск-Арене» должен был окончательно выяснить, кто же из соперников более достоин характеристики «лучшая команда страны».

Успеха добились хоккеисты Жлобина, для которых титул стал вторым в истории. И это настоящее событие, ведь «волки» осилили абсолютного лидера суверенного отечественного хоккея — на счету «Юности» целых девять чемпионских баннеров. Столичный клуб выглядел полноценным гегемоном перед началом сезона, ведь с розыгрыша-2018/19 никто не мог сбросить его с трона. Однако дубль форварда Кузнецова и гол капитана Соломонова принес Жлобину «сухую» победу в понедельник и викторию в плей-офф полностью.

Добавим, что финальная серия растянулась на максимальное количество игр в третий раз в истории. И впервые с 2010 года решающий бой состоялся на »Минск-Арене». Тогда, кстати, «Юность» сумела покорить солигорский «Шахтер». Сейчас же обиде подверглась сама команда Евгения Есовулова. И, в немалой степени, из-за поддержки фан-базы «Металлурга»: аж 17 автобусов со жлобинскими болельщиками не только мотивировали «волков» на триумф, но и к национальному рекорду причастны. Собрано 15 086 зрителей на трибунах — рекорд чемпионатов Беларуси.

Добавим, что на игру наведался Александр Лукашенко вместе с сыновьями. Он, долгое время поддерживавший «Юность» во времена управления клубом Михаила Захарова, теперь вряд ли остался доволен результатом. Однако в конце вечера появился на льду, чтобы вручить победителям чемпионский трофей.

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