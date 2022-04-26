Съемочная группа «Белсата» попала под обстрел под Харьковом 26.04.2022, 7:54

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Скриншот: Белсат/Youtube

Журналистов накрыло осколками и землей.

Журналисты «Белсата» Денис Дудинский и Александр Борозенко продолжают работать в Украине и фиксировать злодеяния российских войск. Сегодня наши журналисты вслед за бригадой скорой помощи приехали на место обстрела в деревню Безруки под Харьковом, где удары артиллерии унесли жизни трех мирных жителей.

Во время съемок работы медиков был нанесен еще один удар, который чудом не задел бригаду скорой помощи и журналистов.

Первоначально в этот день съемочная группа «Белсата» планировала поехать в харьковский дельфинарий, чтобы снять эвакуацию дельфинов. Но, как оказалось, их уже успели вывезти. Поэтому журналисты решили снять работу местных бригад скорой помощи.

«Мы связались непосредственно с начальством и диспетчерской службой, и нам пообещали, что дадут знать о ближайшем выезде бригады. И буквально через десять минут нам позвонили и сказали, что бригада выезжает по такому-то адресу в такую-то деревню, где три 200-х – 200-м номером обозначают погибших. И если мы поспешим, то можем догнать их на месте трагедии», – рассказывает журналист Денис Дудинский.

Бригада скорой помощи выехала в деревню Безруки, которая находится в 17 километрах от областного центра. Все трое погибли в деревне стали жертвами недавнего обстрела российской артиллерии.

«В одиннадцать часов был прилет. Каждую смену под обстрелами приходится работать. Уже определенный иммунитет выработался, но все равно это всегда неожиданно происходит, пытаемся как-то спасаться», – комментирует медик бригады скорой помощи, укладывая тела убитого местного жителя в черный полиэтиленовый мешок.

По словам Дениса Дудинского, прямо во время работы медиков в нескольких десятках метров раздался очередной взрыв вражеской артиллерии.

«Сначала мы услышали свист падающей мины, мина была, судя по всему, крупнокалиберная, потому что звук был действительно очень громкий, и оставил после себя очень большую воронку. Мы успели упасть на землю, но случилось это уже после того, как прозвучал взрыв. Нас накрыло осколками и землей, часть нашей съемочной группы успела укрыться в доме неподалеку, часть – в машине скорой помощи, чтобы обезопасить себя от падающих осколков, которые после взрыва падали еще секунд семь. Мы это слышали, поскольку в непосредственной близости от нас падали осколки».

Не успела съемочная группа прийти в себя, как бригада скорой помощи уже вернулась к своей непосредственной работе.

«Приехали и грузим, но опять на нас осколки полетели – выстрелили сюда, мы еле спаслись», – сообщает один из медиков диспетчеру, после чего продолжает делиться деталями свой работы с журналистами: «В первую очередь думаем о безопасности бригады, но в любом случае мы едем, куда бы ни был выезд. Правило есть правило, но людям тоже надо помогать».

Денис Дудинский обращает внимание, что и после этого обстрелы продолжились, но уже в отдалении от этого места. Так же журналист подчеркивает, что в этом районе отсутствуют какие-либо военные объекты и важные транспортные узлы – это обычный частный сектор.

Бригада скорой помощи выполнила свою работу и повезла тела убитых в Харьков, но буквально на полпути до города медики получили еще один вызов в другой населенный пункт, где тоже был обстрел, но, к счастью, обошлось без жертв.

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