закрыть
26 апреля 2022, вторник, 8:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Ирпене задержали двух мародеров, которые бросили гранату в мирных жителей

2
  • 26.04.2022, 8:02
  • 1,454
В Ирпене задержали двух мародеров, которые бросили гранату в мирных жителей

Oдна из пострадавших находится в критическом состоянии.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что в городе задержали двух мародеров, которые кинули гранату в местных женщин, обнаруживших их.

Мэр сообщил, что одна из пострадавших находится в критическом состоянии.

«Сейчас за жизнь одной из них борются наши врачи. Состояние, к сожалению, критическое. Молимся за нее! А за этой сволочью уже приехала полиция. Правоохранители начинают следственные действия», — заявил Маркушин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина
МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина Артем Черников
Лига Наций - ООН -?
Лига Наций - ООН -? Андрей Санников
Дело врачей в стране замполитов
Дело врачей в стране замполитов Ирина Халип
Проклятая неопределенность
Проклятая неопределенность Аркадий Бабченко