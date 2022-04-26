В Ирпене задержали двух мародеров, которые бросили гранату в мирных жителей

В Ирпене задержали двух мародеров, которые бросили гранату в мирных жителей2
- 26.04.2022, 8:02
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Oдна из пострадавших находится в критическом состоянии.
Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что в городе задержали двух мародеров, которые кинули гранату в местных женщин, обнаруживших их.
Мэр сообщил, что одна из пострадавших находится в критическом состоянии.
«Сейчас за жизнь одной из них борются наши врачи. Состояние, к сожалению, критическое. Молимся за нее! А за этой сволочью уже приехала полиция. Правоохранители начинают следственные действия», — заявил Маркушин.