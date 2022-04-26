Белорусские банки вводят очередные валютные новшества 26.04.2022, 8:04

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Они касаются в том числе лимитов по снятию наличных долларов и евро с расчетных счетов.

«Паритетбанк» с 27 апреля увеличит максимальную сумму выдачи наличной валюты с расчетных счетов физлиц до 5000 долларов или евро за 30 календарных дней. Но деньги нужно предварительно заказывать за 10 рабочих дней. Этот лимит установлен по всем счетам одного клиента, в том числе к тем, к которым выпущена карта, сообщает zerkalo.io.

Ранее этот «потолок» составлял 3000 долларов или евро за 30 календарных дней.

«Банк БелВЭБ» с 25 апреля увеличил некоторые валютные лимиты для физлиц. К примеру, «потолок» на снятие наличных в долларах и евро по карточке к счету в белорусских рублях составляет теперь 2000 рублей в сутки и 5000 долларов/евро в эквиваленте в месяц.

Лимит на пополнение валютной карточки наличными подняли до 2000 рублей в сутки. Новшества также затронули депозиты. Так, валютный вклад пополнять рублевой картой через мобильное приложение можно на сумму до 2000 рублей в эквиваленте в сутки.

Что касается рублевых вкладов до востребования, то при их отзыве через мобильное приложение можно перевести на валютный счет до 2000 рублей в сутки.

«Альфа-Банк» с 22 апреля ввел изменения по переводам с карты на карту с карт банков-нерезидентов страны на свои карты. «Переводы в данном направлении теперь доступны в долларах, евро и российских рублях, — уточняют в банке. — Для переводов определен тариф 1% от суммы перевода и 3 рубля».

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