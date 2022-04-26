Путина предупредили о больших проблемах в ближайшее время 26.04.2022, 8:05

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Они наступят уже к 9 мая.

Российского диктатора Путина не интересуют переговоры с Украиной, однако в ближайшем будущем его ждут крупные проблемы из-за развязанной агрессии.

Об этом заявил российский правозащитник Марк Фейгин, передает сайт "Сегодня".

Комментируя информацию Financial Times о том, что президент РФ "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны и настроен захватить как можно больше украинской территории, Фейгин отметил:

"Я считаю, что Путин с самого начала не собирался вести переговоры такие, которые предусматривали бы какой-то компромисс, чтобы прекратить боевые действия. Здесь крейсер "Москва" сыграл некую роль, но не решающую, по одной простой причине, что Путин в принципе не собирается уступать ничем, он собирается добиться своих целей".

Он также предположил, что остановить диктатора может только поражение на поле боя. В то же время он спрогнозировал, что к 9 мая Путин столкнется с крупными проблемами.

"Я думаю, мы станем свидетелями до 9-го, а может и после, мая масштабных событий. Ибо даже сегодня [25 апреля] в Брянске пожары. Будут еще и другие события. Не каждый же раз Путину реагировать на них так, что он окончательно решил уничтожить Украину, а до этого он думал, что можно подождать, можно договориться", - высказался правозащитник.

Весь переговорный процесс с Украиной он оценивает как "игру" со стороны российского диктатора.

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