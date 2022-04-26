Белорусский бизнес уходит в тень 26.04.2022, 8:10

Белорусские предприниматели стали чаще уклоняться от уплаты налогов.

В середине прошлого года в стране вступили в действие поправки в уголовный и административный кодексы, которые ужесточают наказание за ряд экономических преступлений, а также вводят некоторые новые их виды, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Больше всего ужесточилось санкции за налоговые преступления. Так, например, введена уголовная ответственность за умышленную неуплату взносов в ФСЗН. Появился такой состав преступления, как налоговое мошенничество.

Нашли ли новые меры наказания своих жертв?

Статистика по преступлениям, совершенным за 2021 год, показывает, что белорусские предприниматели стали чаще уклоняться от уплаты налогов. Рост этого вида злодеяний составил 70%. Было зарегистрировано 172 случая уклонений (в позапрошлом году – 101), осуждено за это было 69 человек.

Всего за 2021 год было совершено 975 экономических преступлений. Осуждено за них было 164 человека. По сравнению с 2020 годом экономических преступлений стало совершаться больше, но граждан осуждаться меньше.

Большинство правонарушений экономической направленности связаны с фальшивыми деньгами или бумагами. Уклонение от уплаты налогов – на втором месте по частоте преступлений и на первом – по количеству осужденных за это человек.

Резкий спад показал такой вид правонарушений, как уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Недавно Совмин утвердил комплексный план по поддержке экономики. В нем содержатся меры для снижения проверок и наказаний бизнеса. Например, субъекты хозяйствования не будут привлекаться к административной ответственности в случае, если нарушение при проверке выявлено в первый раз. Однако эти планы еще лишь предстоит реализовать в нормативных актах.

Отметим, что бизнес-сообщество предлагало принять более масштабную либерализацию. Так, Республиканский союз промышленников и предпринимателей просил правительство «отменить принятые в 2021 году поправки в УК и КоАП, усилившие ответственность предпринимателей за преступления экономического характера».

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