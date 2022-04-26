В США конфисковали имущество российского олигарха Дерипаски 7 26.04.2022, 8:29

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Олег Дерипаска

Фото: РИА «Новости»

Его подозревают в уклонении от санкций.

ФБР изъяло много предметов роскоши из двух особняков российского миллиардера Олега Дерипаски в США.

Как сообщает Bloomberg, имущество изъяли в рамках расследования по поводу возможного уклонения им от санкций.

По словам источников издания, в списке изъятого - смесь разнообразных предметов разной ценности. В руки правоохранителей попали полдюжины произведений изобразительного искусства, солнцезащитные очки, походные ботинки, домашняя утварь, финансовые отчеты, телефонные счета и другие документы. В частности, в его особняке в Вашингтоне и таунхаусе в Нью-Йорке нашли картину Диего Ривьеры и пару обуви Prada.

Рейд в домах Дерипаски прошел еще в октябре прошлого года. Тогда ФБР не сообщило, почему оно конфисковало эти и другие предметы. Теперь причина этих действий стала ясна.

Тогда пресс-секретарь Дерипаски отвергла претензии США и предположения о связях с Путиным или об обысках.

"Ни одно расследование в отношении Дерипаски никогда не приводило никаких доказательств в поддержку лжи и безосновательных обвинений против него. Думать, что изъятие бейсболок и обуви в домах, даже не принадлежащих Дерипаске, каким-то образом сделает эту ложь более правдоподобной, абсурдно", - комментировала она.

Сам же Дерипаска во время октябрьских рейдов выступил с заявлением, в котором признал связи с недвижимостью в Нью-Йорке и Вашингтоне, но заявил, что они принадлежат родственникам, и осудил правительственное расследование.

Теперь стало известно, что обыски были ключевыми шагами по сбору информации, которая может определить, перемещал ли Дерипаска деньги в США и как.

По словам федерального прокурора Нью-Йорка Эндрю Адамса, расследование в отношении Дерипаски в настоящее время является частью дел оперативной группы KleptoCapture. Это отдельная единица министерства юстиции США, основанная в марте 2022 года с целью осуществления санкций, направленных на российских олигархов.

"Поскольку Россия и ее агрессия продолжаются, мы следим за каждым произведением искусства и недвижимостью, купленными на грязные деньги", — заявила на недавней пресс-конференции заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

Дерипаска и контролируемые им компании, в том числе производитель алюминия "Русал"l и EN+ Group, стали мишенью для американских властей после вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Они были среди десятков российских граждан и компаний, в отношении которых в 2018 году США ввели санкции за то, что они способствовали "глобальным злонамеренным действиям", включая вторжение в Крым в 2014 году.

Дерипаска вел судебную борьбу за отмену санкций, но его иск был отклонен федеральным судьей в 2021 году, в прошлом месяце он проиграл и апелляцию.

Тем не менее Вашингтон снял санкции с двух его основных компаний: алюминиевого гиганта "Русал" и группы "En+ Group", в которую он входит.

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