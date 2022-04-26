Лукашисты не выдержали продуктового «эмбарго» 13 26.04.2022, 8:42

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Ряд товаров исключили из ограничительного списка.

Исключения из перечня фруктов и овощей, запрещенных для ввоза в Беларусь, предусмотрены постановлением Совмина №245 от 22 апреля.

Это решение потребовалось потому, что в декабре 2021 года правительство опубликовало список товаров, которые запрещены к ввозу и продаже в Беларуси с 1 января. Декабрьский документ содержал перечень товаров из государств — членов ЕС, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории, Швейцарии. В список вошли разнообразные продукты питания (кроме рыбы) и сырье.

Но кажется, власти переоценили свои силы в импортоснабжении и погорячились. И теперь в перечень исключений внесены яблоки, груши, салат-латук, баклажаны, плоды capsicum или рода pimenta, свежие или охлажденные, тыквы, кабачки и другие овощи семейства тыквенных (Cucurbita spp.), свежие или охлажденные, другие овощи, свежие или охлажденные.

Постановление №245 вступает в силу 27 апреля.

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