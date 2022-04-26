Глава Пентагона: Россия должна быть ослаблена, чтобы не могла ни на кого напасть 10 26.04.2022, 8:44

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Ллойд Остин

Ллойд Остин выступил на пресс-конференции в Польше после визита в Киев.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США хотят видеть Россию ослабленной.

Как пишет CNN, об это он заявил на пресс-конференции в Польше после визита в Киев.

"Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла делать то, что она сделала во время вторжения в Украину", - сказал он.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки позднее объяснила заявление главы Пентагона. По ее словам, заявление Остина соответствует давней цели администрации - не допустить, чтобы Москва поглотила Украину.

"Я бы сказал, что это согласуется с нашей точкой зрения. Точкой зрения президента и точкой зрения Остина о том, что мы собираемся сделать все возможное, чтобы воспрепятствовать стремлению президента Путина подчинить себе Украину, захватить ее территориальную целостность и суверенитет. Два месяца назад у него были стремления выйти за рамки этого", - сказала она.

Напомним, после визита глава Пентагона также заявил, что в США считают, что Украина может выиграть войну против России. Все, что для этого необходимо - правильное оборудование и надлежащая поддержка.

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