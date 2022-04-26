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ГУБОПиК остался без начальника

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  • 26.04.2022, 8:49
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ГУБОПиК остался без начальника
Андрей Паршин

Лукашенко боится заговора силовиков?

Глава ГУБОПиКа полковник Андрей Паршин, как сообщает «Наша Нiва», переведен на генеральскую должность в Департамент обеспечения оперативно-розыскной деятельности (ДООРД), который отчасти занимается контролем самих силовиков. Прежнего начальника ДООРД Максима Миронова после ряда провалов перевели на менее значительную должность.

В Губопике 48-летний Паршин отработал чуть более года — с 8 января 2021-го.

Собеседники издания связывают повышение Паршина с его оценкой как «энергичного работника» и с желанием усилить контроль за силовиками, на фоне российско-украинской войны.

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