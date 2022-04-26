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Арестович рассказал о паранойе в бункере Путина

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  • 26.04.2022, 8:58
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Арестович рассказал о паранойе в бункере Путина
Алексей Арестович

Российские военные начали продавать главе РФ «будущие победы», которые вообще не намечаются.

Видимо, в бункере президента Российской Федерации Владимира Путина царит паранойя и нельзя прийти с плохой новостью насчет войны с Украиной.

Российские военные начали продавать главе РФ "будущие победы", которые вообще не намечаются. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире у российского политика и активиста Марка Фейгина, передает УНИАН.

"Там настолько утрачено управление... если в начале мы говорили, что Путину не докладывают, потому что они "совки" в худшем смысле слова и боятся начальства, то сейчас это превратилось... Видимо, в бункере царит паранойя, что нельзя вообще прийти с плохой новостью", - сказал он.

По словам Арестовича, клерки в больших погонах говорят не "мы взяли деревушку", а "мы возьмем", то есть, надо продолжать.

"…Абсолютная попытка угадать, что хочет начальство. Это означает или дикий страх, или невозможность просчитать позицию. То ли там репрессии прошли, то ли обещаны", - добавил советник руководителя ОП.

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