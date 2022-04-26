Медики обнаружили необычные эффекты у одной из самых дешевых каш 26.04.2022, 9:22

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Об этих свойствах мало кто знает.

Врачи-диетологи из США раскрыли неожиданные полезные свойства овсянки.

Об этом пишет eatthis.com.

Эксперты уверяют, что овес ускоряет обмен веществ и может повысить спортивные результаты, если его съесть в течение одного часа после тренировки. Диетолог Джей Коуин говорит, что имеющиеся в овсяной каше бета-глюканы положительно влияют на работу сердца и количество сахара в крови. Также эта каша длительное время поддерживает ощущение сытости.

Специалист напоминает, что здоровье кишечника — одно из главных составляющих крепкой иммунной системы.

Клетчатка, получаемая из овсяной каши, питает полезные бактерии кишечника, что укрепляет иммунитет, а также помогает предотвратить развитие хронических болезней и воспалительных процессов в организме.

Как показывают исследования, люди с язвенным колитом почувствовали улучшение своего состояния после добавления овсянки в свой рацион. Предполагается, что долгосрочное диетическое потребление овса или овсяных отрубей может помочь при воспалении кишечника.

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