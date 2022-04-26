В Беларуси изменятся правила дорожного движения

В Беларуси изменятся правила дорожного движения11
- 26.04.2022, 9:26
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Закон вступит в силу через полгода.
Опубликован указ по новым правилам дорожного движения. Документ вступит в действие через шесть месяцев после официального опубликования, сообщает office life.
Основные изменения коснутся электросамокатов, гироскутеров, моноколес и сигвеев. Для них введена отдельная категория «средства персональной мобильности». Ездить им разрешат преимущественно по велодорожке и не быстрее 25 км/ч.
Изменяются лимиты скорости для автомобилистов, а также решается давняя проблема с пропуском пешеходов на пешеходных переходах: теперь будет считаться, что водитель уступил дорогу пешеходу, если их разделяет как минимум две полосы движения.
Велосипедисты теперь могут не спешиваться на пешеходном переходе, а вот нетрезвым пассажирам придется отказаться от поездки на мотоцикле.