В Беларуси изменятся правила дорожного движения 11 26.04.2022, 9:26

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Закон вступит в силу через полгода.

Опубликован указ по новым правилам дорожного движения. Документ вступит в действие через шесть месяцев после официального опубликования, сообщает office life.

Основные изменения коснутся электросамокатов, гироскутеров, моноколес и сигвеев. Для них введена отдельная категория «средства персональной мобильности». Ездить им разрешат преимущественно по велодорожке и не быстрее 25 км/ч.

Изменяются лимиты скорости для автомобилистов, а также решается давняя проблема с пропуском пешеходов на пешеходных переходах: теперь будет считаться, что водитель уступил дорогу пешеходу, если их разделяет как минимум две полосы движения.

Велосипедисты теперь могут не спешиваться на пешеходном переходе, а вот нетрезвым пассажирам придется отказаться от поездки на мотоцикле.

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