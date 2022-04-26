Поймали дрон «на удочку»: спецназ Нацгвардии ликидировал ДРГ россиян 26.04.2022, 9:30

8,448

иллюстративное фото: facebook.com/DPSUkraine

Информация с бепилотника помогла уничтожить отряд оккупантов.

Спецназу Национальной гвардии Украины удалось посадить вражеский дрон. Его информация помогла ликвидировать ДРГ оккупантов.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Этот дрон оккупанты использовали для воздушной разведки, для нанесения ударов и корректировки огня по позициям наших защитников", - рассказал он.

Геращенко отметил, что дрон удалось посадить благодаря использованию устройства радиоэлектронной борьбы.

"Спецназовцы проверили данные, которые содержал дрон и определили место его запуска и наличие вблизи диверсионно-разведывательной группы противника. Именно благодаря этой информации, группа противника была уничтожена на месте своего расположения", - добавил советник министра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».