Москва чувствует поражение в Украине10
- 26.04.2022, 9:34
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В Кремле теряют последнюю надежду.
Разговоры о возможности Третьей мировой войны свидетельствуют о поражении России в Украине.
Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о "реальной" опасности Третьей мировой. Это лишь значит, что Москва чувствует поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше нас поддержать, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность" , – подчеркнул он.