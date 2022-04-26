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Москва чувствует поражение в Украине

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  • 26.04.2022, 9:34
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Москва чувствует поражение в Украине

В Кремле теряют последнюю надежду.

Разговоры о возможности Третьей мировой войны свидетельствуют о поражении России в Украине.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о "реальной" опасности Третьей мировой. Это лишь значит, что Москва чувствует поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше нас поддержать, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность" , – подчеркнул он.

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