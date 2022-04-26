Минус 70 россиян: в Херсонской области ВСУ уничтожили склад с боеприпасами оккупантов

Минус 70 россиян: в Херсонской области ВСУ уничтожили склад с боеприпасами оккупантов2
- 26.04.2022, 9:38
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Об успешной операции рассказал мэр Кривого Рога.
На утро вторника, 26 апреля, украинские военные уничтожили склад с боеприпасами оккупантов в Херсонской области. Также были убиты более 70 человек личного состава врага.
Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул, который рассказал об успехах ВСУ в контексте ситуации в городе.
"Напряженно, но ситуация контролируемая. В районе Большой Александровки в Херсонской области (недалеко от линии соприкосновения со стороны временно оккупированной территории) защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага (более 70 человек убитыми)", - рассказал он.
Как сообщалось, сутки ранее руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что оккупанты увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов Днепропетровской области в направлении Кривого Рога. Но все попытки атак успешно были отбиты ВСУ.