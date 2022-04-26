«Яндекс Go» поднимает цены на услуги такси в Беларуси

«Яндекс Go» поднимает цены на услуги такси в Беларуси3
- 26.04.2022, 9:43
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Подрастет цена за каждую минуту и за каждый километр пути.
«Яндекс Go» повысит тарифы на свои услуги в Беларуси. Об этом сообщает onliner.by.
— Вместе с нашими партнерами-перевозчиками приняли решение оптимизировать тарифы в некоторых городах Беларуси таким образом, чтобы, с одной стороны, частично компенсировать изменение цен на топливо и обслуживание автомобилей, а с другой — чтобы стоимость поездок оставалась по-прежнему доступной для пользователей, — сообщили в пресс-службе «Яндекс Go».
По информации СМИ, подрастет цена за каждую минуту и за каждый километр пути. При этом минимальная стоимость поездки будет ниже, так что самые короткие маршруты, возможно, даже выйдут дешевле.