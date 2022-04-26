Путин «переиграл» даже самого себя Павел Вернивский, «Главред»

26.04.2022, 9:57

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Стратегия главы Кремля работает уже против него.

За последние 10 лет, вся внешняя политика Путина в отношении Украины базировалась на одной стратегии - нарезки салями.

Нобелевский лауреат Томас Шеллинг объяснял ее следующим образом. Он писал, что скорее всего эта стратегия была придумана детьми. Если сказать ребенку не заходить в воду, то он сядет на берегу и опустит ноги в воду. Скажете ему встать, то он не вылезет на берег, а встанет в воде у берега. Еще через минуту он шагнет дальше в воду и будет кричать маме: смотри, здесь не глубоко! И так небольшими шагами, он сможет настолько залезть в реку, что мама не поймет как у него это получилось.

И Пу действовал так же. Он прекрасно понимал, что полноценное нападение на Украину в 2014 может спровоцировать резкую и непредсказуемую реакцию Запада. Поэтому он начал с малых целей - захватил Крым и спровоцировал войну на Донбассе. Когда он увидел, что со временем Запад проглотил его выходку, то он стал смелее.

Потом у него возникла идея захватить Украину, но опять же, он не знал реакции Запада. И ему нужна была проверка.

Поэтому, не скрывая своих намерений, он начал сосредотачивать войска на границе с Украиной. Обратите внимание, что он это начал делать почти за год до начала войны. И дальше демонстративно и постепенно увеличивал размер армии.

Кто-то скажет, что это была подготовка, но ее можно делать менее демонстративно. Можно тихо было подготовить в тылу всю технику, войска, а потом вместе перебросить в Украину. Под видом тех же учений. Может это бы заняло месяц-два, но точно не год. Для примера, операция Дунай для Чехословакии готовилась всего несколько месяцев, но это была проще с военной точки зрения операция. Ведь это меньшая по размеру страна, с меньшими войсками. Да и международная реакция была не такой страшной.

С Украиной все сложнее. Большая армия, территория. Есть поддержка Запада. И Пу было бы логично не показывать свои намерения, готовя войска в тылу, что позволило бы достичь эффекта неожиданности. И Украина не смогла бы быстро приготовиться к войне: стянуть войска, технику, боеприпасы к потенциальным местам боевых действий. А это Киев, Чернигов, Сумы, Харьков.

Только вместо эффекта неожиданности он решил сделать не демонстративное и постепенное увеличение. Для чего? Чтобы посмотреть, как отреагирует Запад.

Сейчас западные разведки говорят, что знали о нападении еще через полгода. Можно ли было что-то предпринять, чтобы предупредить? Можно было сделать симметричный ответ. Ввести войска НАТО для учений, постепенно увеличивая контингент. Не провоцируя войну, в публичном поле можно было бы многое сделать. Сделать заявления о том, что НАТО будет защищать Украину. Можно было подписать Меморандум о защите. В крайнем случае, увеличить уровень военной поддержки.

Даже если брать поставки оружия, то они начались только с месяц до войны. И опять же, характер помощи говорил, что нас готовят к партизанской войне. Путина это не пугало, ведь у него была своя точка зрения. Он планировал быстро захватить Украину.

Лично я не верил в нападение на Украину, потому что думал, что Запад в частных беседах и по дипломатическим каналам делал все, чтобы Путин отказался от этой цели.

Однако, как показала реальность, кроме публичного беспокойства, западные страны не сделали более ничего. Более того, западная пресса начала сливать данные разведок, где делали ставки относительно того сколько продержится Украина. Затем отозвать граждан, вывозить посольства. И это наверняка было лишним доказательством для Пу, что никто Украину не поддержит.

И поэтому Пу решил напасть на Украину.

Когда же намерение Путина провалилось из-за бешеного сопротивления украинского народа, то стратегия салями начала работать уже против него.

Западные партнеры, которые на первых порах боялись поставлять оружие из-за угроз Пу, начали использовать ту же стратегию нарезки салями. Постепенно и постепенно увеличивая количество и качество оружия. Сейчас мы получаем такое оружие, которое бы и не мечтали получить раньше. И сейчас эта стратегия работает уже против него.

Павел Вернивский, «Главред»

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