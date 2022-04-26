В Египте нашли древнее здание, усыпанное монетами с изображением Клеопатры, Зевса и Александра Македонского 4 26.04.2022, 10:12

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Необычный комплекс раскопали на побережье Средиземного моря.

Во время раскопок, которые проводились некоторое время назад недалеко от Александрии в одном из портовых египетских городов, обнаружили древний комплекс. На побережье Средиземного моря были найдены доказательства того, что в данной местности присутствовала гончарная мастерская. В ней сохранилось много сосудов, статуэток, монет. Также археологи отыскали специальную ритуальную комнату.

Об этом сообщает Express.

Место с множеством находок отнесли к римскому периоду Египта. Он начала примерно в 30 году до нашей эры. Кроме того, были обнаружены доказательства того, что данный комплекс могли применять и несколько позже, в позднем византийском периоде.

На изучаемом участке исследователи нашли два древних захоронения. В одном из них находилась беременная женщина. Ученые предполагают, что их можно отнести к Средневековью.

Спустя некоторое время было обнаружено 13 комнат для строительства, которых использовался известняк. Среди них присутствовала специальная комната для богослужений. Предположительно, все эти комнаты возвели тогда, когда правили Птолемеи. Внутри комнат находились кости животных – свиней, коз, овец и даже рыб. Кроме того, археологи отыскали емкости, заполненные останками животных. Они могли использоваться в качестве хранилища.

Полы комнат были усеяны монетами с изображением Александра Македонского, Зевса, а также Клеопатры, которая считается одной из наиболее известных правительниц Египта. Археологи пытались найти хотя бы какие-то свидетельства в непосредственной близости от Александрии, где родилась царица и где она правила. За два тысячелетия так и не удалось отыскать ее гробницу. Большинство специалистов предполагают, что останки Клеопатры уничтожило сильное землетрясение, из-за которого содрогалось побережье Греции еще в 365 году до нашей эры.

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