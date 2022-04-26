Лидеры мирового автопрома окончательно «поставили крест» на российском рынке 7 26.04.2022, 10:18

3,472

Концерны Volvo и Jaguar сокращают основную часть сотрудников в офисах РФ.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины автомобильные концерны Volvo Cars и Jaguar Land Rover начали сокращать основную часть сотрудников российского офиса.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Jaguar и Volvo сокращают до 80% персонала, кроме административного.

Jaguar оставит в штате только персонал, нужный для закрытия юрлица, так как концерн фактически уходит из России.

Однако, компания не присылала письмо об отказе от всех своих обязательств, как это ранее сделала General Motors.

В то же время Volvo Cars может оставить персонал, который обеспечит гарантийный сервис.

Также Volvo оставляет возможность доступа дилеров к системам диагностики автомобилей, «не снижая возможность их безопасной эксплуатации».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».