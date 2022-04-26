Белорусский стройсектор несет сплошные убытки 5 26.04.2022, 10:24

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Работники покидают эту отрасль.

Флагманы строительного сектора сообщили о показателях. В отрасли рассказали о спаде реальной выручки, прибыли, оттоке кадров и о сжатии реальных зарплат, пишет сайт banki24.by.

По итогам 2021 года валовая добавленная стоимость в стройсекторе сократилась на 12,2%. Среди публикуемых в оперативном режиме позиций строительство показало худшие индексы.

В 2022 году падение добавленной стоимости строительства продолжилось. За январь этот показатель снизился на 10,1% к 2021 году – худший результат из оперативно публикуемых Белстатом. По итогам 2 месяцев добавленная стоимость в секторе упала на 8,1%, по итогам 1 квартала – на 6,4% и это опять было на минимуме среди открытых позиций.

Вклад строительства в динамику ВВП за январь-март составил около минус 0,3 п.п. Это значит, что строительная секция замедлила рост экономики на указанную величину. Другими словами, при нулевой динамике в строительстве падение ВВП в 1 квартале могло составить не 0,4%, а 0,1%.

За 1 квартал 2022 года реальные инвестиции в основной капитал по РБ снизились на 6,6% к уровню 2021 года. При этом в январе-марте 2021 года тоже было падение к сопоставимому периоду – на 12,6%.

В марте-2022 инвестиции в основной капитал просели на 11,7% к марту-2021. Сокращение состоялось к низкой базе прошлого года: в марте-2021 была просадка к марту-2020 на 17,7%.

Падение инвестиций в 1 квартале сформировали уменьшение объемов строительно-монтажных работ (на 8,4% к 2021 году) и затрат на приобретение машин, транспорта и оборудования (на 6,2%). Оба компонента инвестиций также падали в 2021-м по сравнению с 2020-м – на 13% и 13,6% соответственно.

Кадры и зарплата

По итогам 2 месяцев 2022-го среднесписочная численность работников у флагманов отрасли упала на 8,8% к уровню 2021 года. Сравните: среднее сокращение персонала флагманов по стране составило 4%.

В январе-феврале 2022 года флагманы стройсектора чаще увольняли работников, чем принимали на работу. За 2 месяца крупные и средние компании отрасли уволили 6,9 тыс. человек, а приняли на работу 4,6 тыс. Таким образом, чистый отток кадров из флагманов отрасли достиг 2,3 тыс. человек.

За 2 месяца коэффициент замещения уволенных работников принятыми составил по строительству 67%. В среднем по экономике коэффициент был существенно выше – 94,1% (941 принятый на 1000 уволенных).

Средняя начисленная зарплата в строительстве за 1 квартал 2022 года составила 1484 BYN (до вычета подоходного налога и взноса работника в Фонд соцзащиты 1%). По сравнению с 1 кварталом 2021 года реальная зарплата выросла на 3,3% (против +4,5% в целом по экономике).

Однако в марте реальная зарплата в отрасли снизилась на 3,7% относительно 2021 года (против минус 0,7% по экономике). Росту реальной зарплаты препятствовало ускорение инфляции в Беларуси.

Финансы и расчеты

В Беларуси данные о финансах и расчетах крупных и средних организаций приходят с задержкой от окончания отчетного периода. По этой причине в апреле самая свежая информация относится к статистике на 1 марта.

Выручка у флагманов отрасли за январь-февраль 2022 года выросла в номинале на 11,3%. Однако за тот же период цены в строительстве увеличились на 15,6% (по Белстату). Это значит, что в реальном выражении выручка стройсектора сократилась к прошлому году.

Прибыль флагманов от реализации продукции снизилась в номинале – на 25,4%. Значит с учетом роста цен в строительстве реальная прибыль упала к прошлому году примерно на 35%.

При падении прибыли нет и роста рентабельности. Средняя рентабельность продаж у флагманов стройсектора снизилась с 10,4% в 2021-м до 6,9% в 2022-м.

Медианная рентабельность по строительству заметно меньше. По итогам января-февраля 2022 года 35,7% флагманов отрасли были нерентабельны (несли убытки с продаж), а 33,7% показали рентабельность продаж в пределах 0-5%. Следовательно, медиана по рентабельности находилась ниже 5%.

Около 14,7% флагманов отрасли имели рентабельность продаж 10+%, лишь 4,7% флагманов – рентабельность 20+% и всего 2,2% – рентабельность 30+%. Показатели по экономике в целом были лучше – 27,5%, 10% и 4,6% соответственно.

На 1 марта 2022-го суммарные долги крупных и средних строительных компаний составили 7,191 млрд BYN, из которых просрочены были 958,7 млн BYN. За 2 месяца 2022 года флагманы отрасли направили на погашение банковских кредитов и займов 369,4 млн BYN, что на 45,4% больше, чем в 2021-м (средний рост по экономике – 2,6%).

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