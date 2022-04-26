Певица Диана Арбенина призвала россияне не молчать 6 26.04.2022, 10:30

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Диана Арбенина

Она исполнила песню про «чужую войну» в Украине.

Уроженка Беларуси, российская певица Диана Арбенина исполнила новую песню "Не молчи", в которой призвала не умалчивать свою антивоенную позицию, а также она спела о потерях российской армии на войне в Украине. Видео выступления опубликовал unian.net.

"Мы так долго ждали весну. Ты идешь на чужую войну. И никто у нас не спросил. Я не плачу. Нет слез и нет сил. За что проклята эта страна? Жизнь у нас с тобой только одна. Озверевший бессмысленный бой. Я дождусь, и я буду с тобой. Не молчи", - поет Арбенина.

Отметим, еще в 2014 году Арбенина выступила с концертом в Киеве. Артистка со сцены поддержала своих поклонников, проживающих в Украине и извинилась за своих российских коллег, которые до сих пор не поддержали своих украинских фанов.

Напомним, во время протестов в Беларуси Диана Арбенина поддержала перемены в стране.

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