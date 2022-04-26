закрыть
26 апреля 2022, вторник, 11:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Певица Диана Арбенина призвала россияне не молчать

6
  • 26.04.2022, 10:30
  • 5,642
Певица Диана Арбенина призвала россияне не молчать
Диана Арбенина

Она исполнила песню про «чужую войну» в Украине.

Уроженка Беларуси, российская певица Диана Арбенина исполнила новую песню "Не молчи", в которой призвала не умалчивать свою антивоенную позицию, а также она спела о потерях российской армии на войне в Украине. Видео выступления опубликовал unian.net.

"Мы так долго ждали весну. Ты идешь на чужую войну. И никто у нас не спросил. Я не плачу. Нет слез и нет сил. За что проклята эта страна? Жизнь у нас с тобой только одна. Озверевший бессмысленный бой. Я дождусь, и я буду с тобой. Не молчи", - поет Арбенина.

Отметим, еще в 2014 году Арбенина выступила с концертом в Киеве. Артистка со сцены поддержала своих поклонников, проживающих в Украине и извинилась за своих российских коллег, которые до сих пор не поддержали своих украинских фанов.

Напомним, во время протестов в Беларуси Диана Арбенина поддержала перемены в стране.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина
МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина Артем Черников
Лига Наций - ООН -?
Лига Наций - ООН -? Андрей Санников
Дело врачей в стране замполитов
Дело врачей в стране замполитов Ирина Халип
Проклятая неопределенность
Проклятая неопределенность Аркадий Бабченко